إعلامية لبنانية: الشعب فقد ثقته في الحكومة والسلطة ترفض التضحية بالفاسدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

Advertisements كتبت- أماني عزام

قالت الإعلامية اللبنانية، هبة الله قضامي، إنه منذ نحو 9 أيام تحركت المظاهرات اللبنانية على الأرض والاف الشعب كله التف حولها لأن مطلبها كانت مشروعة ومحقة، ولكن اليوم أصبح هناك أطراف خارجية تقف خلف اشعال التظاهرات.



وأكدت "قضامي"، في تصريح خاص أن الحكومة متورطة بأعمال فساد كبيرة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، ولكن السلطة ترفض بكبرياء تقديم الفاسدين للمحاكمة والقضاء، لتثبت أنها قادرة على حمل مسؤولية الشعب وهموم المواطنين.

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن عدم وجود تضحية بالأشخاص الفاسدين الذين لعبوا دور في عجز موازنات الحكومات السابقة دفع الشعب لعدم الرضوخ إلى قرارات الحكومة وعدم القبول بورقة الإصلاحات التي قدمتها .