"تطبيق الطقس" يكشف لمستخدميه قرب اصطدام سحابة مدارية بالمحافظات المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشف تطبيق الطقس على الهواتف الذكية، قرب اصطدام سحابة ثقيلة مدارية تقترب لإعصار ميديكين بالمحافظات المصرية، وهي تأتي تأكيدًا لما نشرته وكالة “ناسا” الأمريكية، والتي تتوقع ضرب إعصار مداري “غير عاد” في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى “فيضانات ساحلية”.

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ومن جانبه، حذر الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من منخفض مداري قوي يطلق عليه شبه إعصار تتعرض له مصر خلال الساعات القادمة بداية من الإسكندرية.

ولفت شاهين أن موجة الطقس السيء تبدأ من فجر الجمعة، وذلك بسبب مرور مصر بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، في شمال الدلتا والمحافظات الساحلية وصولا إلى شمال الصعيد.

وكشف شاهين تعرض القاهرة والجيزة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية لتستمر موجو الطقس السيء على أنحاء مختلفة.

وقال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة، فمن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السول عی مناطق من شمال ووسط سينا،ء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.