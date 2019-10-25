عاجل.. المتظاهرون العراقيون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر عراقية أن المتظاهرين صعدوا من تحركاتهم بعد قتل 9 وإصابة نحو 1000 برصاص وغازات قوات الأمن.



وذكرت المصادر أن المتظاهرين يحاولون، في الأثناء، اقتحام المنطقة الخضراء.

وكان المتظاهرون أحرقوا، في وقت سابق اليوم، عددا من مقار المليشيا الموالية لإيران في عدة مدن.

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إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.