شركة إيني الإيطالية تعلن عن كشف بترولي جديد بأبو رديس سدري بخليج السويس

الموجز
أعلنت شركة “إيني” الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، فى اكتشاف بئر بترولية جديدة فى منطقة (أبو رديس سدري) بخليج السويس .
شركة إينى – فى بيان اليوم الجمعة أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس .
ولفتت الشركة إلى أن أجمالي الاحتياطيات المقدرة للبئر حوالي 200 مليون برميل من النفط.
وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر.
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