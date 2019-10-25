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شركة إيني الإيطالية تعلن عن كشف بترولي جديد بأبو رديس سدري بخليج السويس

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الموجز

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، فى اكتشاف بئر بترولية جديدة فى منطقة (أبو رديس سدري) بخليج السويس . 

شركة إينى – فى بيان اليوم الجمعة أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس .

ولفتت الشركة إلى أن أجمالي الاحتياطيات المقدرة للبئر حوالي 200 مليون برميل من النفط.

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وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر.

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