فيديو: عبد الله أيت الشريف
تساءل الشيخ المثير للجدل، عبد الوهاب رفيقي الشهير بـ”أبو حفص”، لما لا تعتقل الدولة تارك الصلاة إن كانت تريد أن تجبر الناس على فعل الحلال، وترك الحرام، والعلاقات غير الشرعية، وذلك خلال مشاركته في ندوة في موضوع “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع، مساء أمس الخميس، في الرباط.
وأكد أبو حفص أن النقاش الحالي حول الحريات الفردية، سببه قضية هاجر الريسوني، والفصل 490 من القانون الجنائي، لكن لا يجب نقاش الموضوع من منطلق ديني بأن هذا حلال، أو حرام.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه لا يجب على الدولة التدخل لإلزام الناس بسلوكيات معينة، لأن الموضوع له علاقة بتدين الإنسان، وليس من حق القانون التسلل إلى غرف نوم الناس، والحكم عليهم فيما يفعلونه داخلها.
وعبر رفيقي عن تضامنه مع مبادرة نساء “خارجة على القانون”، التي أطلقتها شخصيات مغربية بشعار “كلنا خارج القانون”، للمطالبة بمراجعة القانون الجنائي، وإلغاء كل النصوص، التي تحد من الحريات الفردية، من قبيل تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ومنع الإجهاض.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ أبو حفص: ليس من حق القانون التسلل إلى غرف النوم.. وإلا فيجب على الدولة اعتقال تارك الصلاة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.