الدوري السعودي.. فوزير والداودي يتفوقان على حدراف وياجور

تغلب فريق الرائد بلاعبيه المغربيين محمد فوزير وجلال الداودي، بهدف دون رد، اليوم الجمعة، على مضيفه ضمك، بثنائه المغربي زكرياء حدراف ومحسن ياجور، برسم مباريات الأسبوع الثامن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي
وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، بمدينة أبها، مشاركة الرباعي المغربي منذ بدايتها حتى صافرة النهاية، باستثناء الداودي الذي تم تغييره في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.
وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يتمكن فوزير من توقيع هدف الفوز الثمين للرائد من علامة الجزاء، بعد سبع دقائق على بداية الجولة الثانية.
ومكن هذا الفوز، الرائد من الارتقاء للمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، مع مباراة ناقصة، بينما لم يبرح ضمك رتبته الأخيرة، بعدما تجمد مجموع نقاطه عند 4 نقاط، من فوز وحيد، وتعادل، في حين مني بالهزيمة في 6 مناسبات، كما يمتلك الفريق أضعف خط هجوم حيث لم يسجل سوى 3 أهداف، واهتزت شباكه في 17 مناسبة، كثاني أضعف دفاع خلف الفتح.
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