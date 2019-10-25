تفاصيل الكلمة الأخيرة لبوعشرين قبل الحكم عليه..4 رسائل قوية وطلب استخلاص العبرة من قضية هاجر

ألقى توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، كلمته الأخيرة، وسط عدد كبير من الحضور، موجها لهيأة الحكم، أربع رسائل، قبل الحكم عليه، خلال الساعات المقبلة.

في الرسالة الأولى، تمنى الصحافي بوعشرين، استحضار المحكمة، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني، مبرزا أن “هذا القرار له ابعاد تتجاوز النازلة المذكورة، والشروع في المرحلة الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال افتتاحه البرلمان”، مشيرا إلى “فرحة المغاربة بهذا القرار الذي وصفه ب” الرحيم والحكيم والمتبصر”.

وتابع بوعشرين، في رسالته الثانية، “محكمتكم هذه مستأمنة، على الأمن القضائي لكل المغاربة، قبل أن تكون مستأمنة علي الماثل أمامكم”، يضيف “مناي أن تطمئن المحكمة، الرأي العام المغربي، أن في الدولة، قانون وفي المغرب قضاء وفي البلاد سلطة قضائية، تقف على نفس المسافة بين كل الأطراف. وأن هاجس السلطة تطبيق القانون، وأن المحاكم ليست بساحة لتصفية الحسابات السياسية”.

وتابع مؤسس “اليوم 24” “أن النيابة العامة ليست هيئة وصية على ضمير القضاء، وهي طرف في الدعوى، قد يصيب ويخطئ، وأنها مجرد طرف في الدعوى سواء كانت كبيرة أو صغيرة”، مضيفا بنبرة هادئة “النيابة العامة تتابع للشك، أما القضاء فيحكم باليقين، وليس بالحسابات الواسعة أوالضيقة، والقضاء مستقر يحكم بناء على روح القانون وقواعد العدالة، وينطق بحكمه بلسان القانون وباسم جلالة الملك”.

أما بخصوص الرسالة الثالثة، فإنها موجهة للطرف المدني”، حيث قال بوعشرين “إلى النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في حرب..، أنا آسف جدا لما أصابهن ومتألم لما لحق بهن، هن في الواقع ضحايا، قلتها منذ الجلسة الأولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي..”.

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أما “للواتي برأنني وامتلكن الشجاعة في ذلك”، يضيف بوعشرين ” أقول شكرا لهن، رغم التشهير الذي مسهن من طرف النيابة العامة”، والأخريات أقول أشعر بمعاناتكن وأعرف أن في يوم من الأيام سيأتي وتعلن الحقيقة ربما يستيقظ داخلكن الضمير..، إنني سيدي القاضي لم أستعمل أي كلمة تجرحهن، طيلة المحاكمة، وفي كل مراحلها، أقول لهن أنني لم أسي إليكن، وأنا على يقين أنه حينما سيأتي اليوم لقول الحقيقة ستجدنني مرحبا بها”.

وفي رسالته الرابعة، الذي وجهها لهيأة المحكمة أوضح توفيق بوعشرين، أسباب انسحابه من المحاكمة، قائلا “لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من اي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.

وفي الأخير قال توفيق بوعشرين وسط هدوء وصمت تام للحاضرين في القاعة، التي امتلأت عن آخرها “سأكون كاذبا إن لم أقل إنني خائف من الإدانة، أفضل العودة إلى منزلي وأسرتي وأبنائي، عوض العودة إلى السجن.. كما أن الرجاء في الحرية ليست كل شغلي هناك قضية أكبر من هذا الملف.. إنها قضية الرأي العام وضمان المحاكمة العادلة”، مشيرا “لقد دفع جيل بالكامل ثمن تضحيته، في سبيل حرية الرأي والتعبير”.