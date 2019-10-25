الوحدة كفر قاسم يتعادل خارجيا في الوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة. وجرت أحداث المباراة على استاد "رمات هشارون"، وسط حضور المئات من المشجعين. وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف أحرزه من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء. وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 89 جاء هدف التعادل لصالح الوحدة كفر قاسم بواسطة اللاعب، مور فاديدا. هذا، وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الجمعة القادم.

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