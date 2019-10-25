أبناء اللد يواصل تخبطه بخسارة جديدة في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أبناء اللد بخسارة بيتية على يد هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت) برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بثلاثية أحرزها في الدقائق 31 و38 و44.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 جاء هدف أبناء اللد الوحيد عن طريق اللاعب، غال سابير، ثم في الدقيقة 90 جاء هدف ذاتي من اللاعب نفسه ليمنح الفريق الخصم هدفا رابعا.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد أبناء اللد عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل الفريق اللداوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم 4 من الشهر القادم.
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