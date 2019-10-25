أخاء الناصرة يهدر نقطتين أمام هـ. رمات غان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق أخاء الناصرة في مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات غان بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق النصراوي بهدف أحرزه اللاعب علي خطيب من ضربة جزاء، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 جاء هدف التعادل لصالح الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق النصراوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة القادم.