شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فرض حظر التجوال في عدد من المدن العراقية والان مع التفاصيل

أعلنت القوات العراقية فرض حظر التجوال في عدد من مدن العراق اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019.

وقالت مصادر إعلامية إن حظر التجوال فرض في البصرة وذي قار وواسط ومدن عراقية أخرى.

إلى ذلك قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، إن 21 قتيلا وأكثر من 1700 جريح سقطوا خلال تظاهرات العراق اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

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وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.

