شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. حزب الله يغلق الضاحية الجنوبية وأنصاره يشعلون إطارات وسط بيروت والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن حزب الله أقدم على إغلاق الضاحية الجنوبية في لبنان.

وجاءت هذه الخطوة بعد كلمة لنصر الله لوح خلالها بالحرب الأهلية والفوضى والانهيار.

إلى ذلك، أقدم عناصر من الحزب على إشعال إطارات وسط العاصمة بيروت.

وقوبلت كلمة نصر الله باستهجان واسع في أوساط المتظاهرين اللبنانيين.

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واتهم نصر الله المتظاهرين بالتواصل مع سفارات بلدان خارجية وتلقي الدعم منها.

وقال إن هناك مؤامرة إقليمية ودولية على لبنان، وأكد على مسئوليته في حمايتها.

ورفض نصر الله مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن ذلك سيوقع لبنان في الفراغ.

وعقب الكلمة ردد المتظاهرون عبارات مناوئة لحزب الله.