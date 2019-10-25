فرض حظر التجوال في الديوانية

وذكرت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فرض حظر التجوال من الآن وإلى إشعار آخر من الآن والى شعاراً آخر للأشخاص والمركبات حفاضا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأهابت المحافظة، بـ "أهالي الديوانية الالتزام بالتعليمات".



خوّل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم.