حظر على التجوال في بابل

أفاد مصدر امني في محافظة بابل، الجمعة، بإعلان حظر التجوال في مدن المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القيادات الأمنية أعلنت حظراً للتجوال في مناطق محافظة بابل". وكانت عدد من المحافظات قد اعلنت عن حظر التجوال، تزامناً مع ازدياد أعداد المتظاهرين.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين خلال التظاهرات.



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