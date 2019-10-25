مفوضية حقوق الانسان: ارتفاع اعداد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٢١ في اربع محافظات ‏

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في ‏العراق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ‏فرقها وثقت ارتفاع اعداد الشهداء من المتظاهرين الى ‏‏٢١ في المواجهات التي حصلت بين القوات الامنية ‏وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين"، مبينة أن بغداد ‏شهدت سقوط ٨ شهداء وميسان ستة شهداء وذي قار ‏ستة شهداء والمثنى شهيد واحد".‏



واشار بيان المفوضية الى"‏‎ ‎ارتفاع عدد المصابين الى ‏‏1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الامنية" ففي ‏محافظة بغداد ١٤٩٣ مصاب و ٥٧ مصاب و ٨٠ ‏مصابا في محافظة ذي قار و ١٠ مصابين في محافظة ‏واسط وإصابة ٧٦ في محافظة المثنى و ١٥ مصاب ‏في محافظة البصرة وإصابة ٣٦ في محافظة الديوانية ‏واغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع ‏وطلق مطاطي‎ “>‎



واشار البيان الى "حرق وإلحاق الأضرار في ٢٧ مبنى ‏حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان ‏وواسط وذي قار والبصرة وبابل‎ . ‎‏" لافتا الى"‏‎ ‎نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل ‏وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف‎ ، كما نوه الى تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في ‏محافظة ميسان الى اطلاق ناري وتم نقله الى مستشفى ‏الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع ‏التظاهرات. ‏

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وحمل البيان، وزارة الصحة عدم تزويدنا باعداد الجرحى ‏والشهداء ونعتبر ذلك تضليل للرأي العام ويتنافى مع ‏مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، مضيفا بدورنا ‏سنرفع دعوى قضائية لكون الموضوع مخالف لقانون ‏المفوضية رقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨).

واعربت مفوضية حقوق الانسان عن اسفها الشديد ‏وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط شهداء ‏ومصابين وحرق للمتلكات العامة والخاصة ، وانها اذ ‏تعرب عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات ‏خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب ‏وعشائر ومواطنين الى الحث على المحافظة على سلمية ‏التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق ‏ ‏

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