مفوضية حقوق الانسان: ارتفاع اعداد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٢١ في اربع محافظات ‏

اعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، مساء الجمعة، عن ارتفاع اعداد الشهداء من المتظاهرين الى ٢١ شهيدا في اربع محافظات، مشيرة الى اصابة ١٧٧٩ آخرينمن القوات الامنية والمتظاهرين.
وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فرقها وثقت ارتفاع اعداد الشهداء من المتظاهرين الى ٢١ في المواجهات التي حصلت بين القوات الامنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين"، مبينة أن بغداد شهدت سقوط ٨ شهداء وميسان ستة شهداء وذي قار ستة شهداء والمثنى شهيد واحد".
واشار بيان المفوضية الى" ارتفاع عدد المصابين الى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الامنية" ففي محافظة بغداد ١٤٩٣ مصاب و ٥٧ مصاب و ٨٠ مصابا في محافظة ذي قار و ١٠ مصابين في محافظة واسط وإصابة ٧٦ في محافظة المثنى و ١٥ مصاب في محافظة البصرة وإصابة ٣٦ في محافظة الديوانية واغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي “>
واشار البيان الى "حرق وإلحاق الأضرار في ٢٧ مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل . " لافتا الى" نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف ، كما نوه الى تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان الى اطلاق ناري وتم نقله الى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات.
وحمل البيان، وزارة الصحة عدم تزويدنا باعداد الجرحى والشهداء ونعتبر ذلك تضليل للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، مضيفا بدورنا سنرفع دعوى قضائية لكون الموضوع مخالف لقانون المفوضية رقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨).
واشار بيان المفوضية الى" ارتفاع عدد المصابين الى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الامنية" ففي محافظة بغداد ١٤٩٣ مصاب و ٥٧ مصاب و ٨٠ مصابا في محافظة ذي قار و ١٠ مصابين في محافظة واسط وإصابة ٧٦ في محافظة المثنى و ١٥ مصاب في محافظة البصرة وإصابة ٣٦ في محافظة الديوانية واغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي “>
واشار البيان الى "حرق وإلحاق الأضرار في ٢٧ مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل . " لافتا الى" نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف ، كما نوه الى تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان الى اطلاق ناري وتم نقله الى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات.
وحمل البيان، وزارة الصحة عدم تزويدنا باعداد الجرحى والشهداء ونعتبر ذلك تضليل للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، مضيفا بدورنا سنرفع دعوى قضائية لكون الموضوع مخالف لقانون المفوضية رقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨).
واعربت مفوضية حقوق الانسان عن اسفها الشديد وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط شهداء ومصابين وحرق للمتلكات العامة والخاصة ، وانها اذ تعرب عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين الى الحث على المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق
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