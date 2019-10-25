إصابة 289 شرطيا بجروح في أعمال العنف بكتالونيا

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في إقليم كتالونيا - رويترز

شهد إقليم كتالونيا احتجاجات عنيفة، الجمعة، على صدور أحكام ثقيلة بالسجن على قادة انفصاليين، كما قالت الحكومة الإسبانية.

أصيب 289 عنصرا من قوات الأمن بجروح لا يزال اثنان منهم في المستشفى ضمن الحصيلة الرسمية للجرحى الـ593 الذين عالجتهم أجهزة الطوارئ التابعة لحكومة كتالونيا بين 14 و20 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وألقى المتظاهرون حجارة وزجاجات حارقة وكرات فولاذية على قوات الشرطة.

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وكانت أجهزة الطوارئ في كتالونيا نشرت في 22 من الشهر الجاري بيانا أشار إلى معالجة 593 جريحا بينهم 226 شرطيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحصيلة الأخيرة للشرطيين الجرحى أكبر لأن البعض عولج في عيادات خاصة.



وكان القادة المؤيدون للاستقلال قد نظموا استفتاء غير قانوني في 2017 ثم أعلنوا الانفصال عن إسبانيا. وفرضت الحكومة القائمة في ذلك الوقت سيطرتها على إدارة الإقليم وقدمت القادة الانفصاليين للمحاكمة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أدانت المحكمة العليا الإسبانية 9 سياسيين ونشطاء بتهمة العصيان وقضت بسجنهم لمدد تصل إلى 13 عاما، ما أشعل احتجاجات فورية في الشوارع.