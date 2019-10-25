العراق يفرض حظرا للتجوال على 6 محافظات في الجنوب

أعلنت السلطات العراقية، مساء الجمعة، فرض حظر التجوال على 6 محافظات في الجنوب، عقب تصاعد المواجهات بين الشرطة والمحتجين، ضمن مظاهرات "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق".



وفرضت السلطات الأمنية حظرا للتجوال على محافظات، ذي قار، والبصرة، وميسان، وواسط، والمثنى، وبابل بدءا من مساء اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وقالت مصدر أمني: إن السلطات فرضت حظرا للتجوال في محافظة ذي قار (جنوب)، وحتى إشعار آخر، عقب إطلاق عناصر موالية لإيران النار على المحتجين، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

كما فرضت السلطات حظرا للتجوال في البصرة (جنوب) عقب تصاعد الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التي أسفرت عن إصابة نحو 70 شخصا.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية عن مصدر قوله: "إن حصيلة المصابين بين القوات الأمنية والمتظاهرين في البصرة بلغت 70 شخصا".

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقر حكومة البصرة وسط استمرار المظاهرات.

وفرضت السلطات أيضا حظرا للتجوال في محافظات المثنى وميسان وواسط، عقبت تصاعد الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، وعناصر موالية لإيران التي أطلقت النار على المحتجين الذين يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني.





ومنذ مساء الخميس، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الجمعة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا لأكثر من 1800 قتيل وجريح، مشيرة إلى أن 24 شخصا قتلوا، وأصيب نحو 1779.