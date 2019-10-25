77 إصابة في قمع الاحتلال مظاهرات العودة شرق غزة

أصيب 77 فلسطينيا، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ80 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": "إن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة منها 31 بالرصاص الحي و15 بقنابل الغاز و27 بالأعيرة المطاطية".

وتوافد آلاف الفلسطينيين عصر الجمعة إلى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "أسرانا أقصانا قادمون".

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.





وفي بيانها الختامي أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار استمرار المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي.



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وأشارت إلى أنها تعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة للتصدي لمشاريع ضمها للكيان وحماية البيوت من الهدم.

وأشادت بالإعلان عن مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية لعام 2020، مناشدة وزراء البيئة العرب لاستغلال هذه المناسبة في فضح الاعتداءات الممنهجة الصهيونية على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس.





وقالت: "إن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة تحتاج إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة وفقا لما تم الاتفاق عليه وطنيا".



ودعت الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة والواسعة في الجمعة القادمة الحادية والثمانين، جمعة "يسقط وعد بلفور" في ذكرى وعد بلفور المشؤوم.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.



ومنذ انطلاق المسيرات استشهد 327 فلسطينيا "15 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال" وأصيب أكثر من 31 ألفا، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.