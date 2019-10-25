21 قتيلا و1700 جريح خلال مظاهرات العراق الجمعة

قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 1700 جريح خلال المظاهرات التي شهدها العراق، اليوم الجمعة، وفق مفوضية حقوق الإنسان.

وقالت المفوضية على حسابها بموقع "فيسبوك": "إن القتلى والإصابات وقعوا جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن".

وأوضحت أن أغلب الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وأعربت عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت إليه المظاهرات من سقوط قتلى وجرحى وحرق للممتلكات العامة والخاصة، كما أعربت عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة.

ودعت المفوضية جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين إلى الحث على المحافظة على سلمية المظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق.

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وأشارت إلى أنه تم حرق وإلحاق أضرار نحو 27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.



ولفتت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى أن متظاهرين نصبوا خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وحملت وزارة الصحة المسؤولية عن عدم تزويدها بأعداد الجرحى والقتلى، معتبرة ذلك تضليلا للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، مؤكدة أنها سوف ترفع دعوى قضائية لكون الموضوع مخالفا لقانون المفوضية رقم "٥٣" لسنة "٢٠٠٨".

ومنذ، مساء الخميس، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.