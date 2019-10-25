ترند الموجز| حقيقة ضرب إعصار "ميديكين" لمصر.. وتعطيل الدراسة في 4 محافظات.. وتفاصيل طقس السبت.. وأكبر تراجع للدولار

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، حقيقة اقتراب إعصار "ميديكين" من مصر.. الأرصاد ترد.. و«الاستشعار عن بُعد» تكشف تفاصيل جديدة، وأكبر تراجع للدولار منذ 3 سنوات.. وتوقعات بانخفاض أسعار هذه السلع، وبسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غداً في 4 محافظات، و.. وتفاصيل طقس السبت.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

حقيقة اقتراب إعصار "ميديكين" من مصر.. الأرصاد ترد.. و«الاستشعار عن بُعد» تكشف تفاصيل جديدة

بعد تحذير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من اقتراب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها "ميديكين"، من الأجواء المصرية، ردت الأرصاد الجوية وهيئة الاستشعار عن بعد، على إمكانية تعرض البلاد لإعصار.

الأرصاد ترد

من جانبه، نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، لإعصار خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن البلاد تتعرّض لمنخفض مداري لكنه شديد القوة ورصدته وكالة (ناسا).

وأضاف شاهين في تصريحات لموقع "الدستور" أنَّ المنخفض الجوي الشديد يضرب مصر من اليوم وحتى الـ48 ساعة المقبلة، وسيتجه إلى سيناء ثم سيضرب إسرائيل.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل: "عنف المنخفض الجوي سيجعل الأمطار الرعدية تضرب مدن القناة ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، وسيناء، وهو قوي جدًا وسيبب أزمة في الطقس وعادة ما يأتي في الشتاء إلا أن هذا العام حدث استثناء بمجيئه في الخريف".

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«الاستشعار عن بُعد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي

وفي سياق متصل، نفت إدارة الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، ما تم تداوله بشأن تشكل إعصار فوق المناطق الساحلية.

وقالت مدير إدارة الاستشعار عن بُعْد، الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات لموقع قناة "العربية" الجمعة، إن الأمر غير ممكن لأسباب علمية أهمها عدم إطلال مصر على محيطات، وهي أماكن تكون الأعاصير.

وأشارت "شاكر" إلى أن منخفض جوي حاد أدى لشدة سرعة الرياح وتكون السحب الكثيفة بأكثر مما اعتاد الناس عليه في مصر، ما جعلهم يطلقون عليه الإعصار، وخاصة مع كثرة كمية الأمطار التي هبطت على السواحل.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، قد حذرت من اقتراب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها "ميديكين"، من الأجواء المصرية.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صورة من "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في البلاد.

ومن المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت، إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وتعزز التوقعات مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، آخر تطورات مسار المنخفض المداري.

وقالت الهيئة في بيان، الجمعة: "الوضع الآن آخر صورة للمنخفض الموجود في شرق البحر المتوسط، حيث يدور المنخفض بحركة دورانية عكس عقارب الساعة ويستمر حتى يوم السبت أيضا ليشمل مناطق أكثر، وأهم سماته الأمطار الغزيرة والرعدية شمال مصر كافة".

وكانت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية وبعض المحافظات الساحلية قد شهدت، فجر الجمعة، سقوط أمطار غزيرة أدت لغرق الشوارع وتوقف حركة المرور تماماً.

وأدت الأمطار الغزيرة لانهيار جزئى لـ9 عقارات بغرب الإسكندرية بسبب هطول الأمطار، دون وقوع إصابات.

وقرر محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة بجميع مدارس محافظاتهم السبت، بسبب لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على البلاد، الجمعة، تصل لحد السيول على سيناء، كما ناشد مجلس الوزراء المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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أكبر تراجع للدولار منذ 3 سنوات.. وتوقعات بانخفاض أسعار هذه السلع

انخفضت أسعار الدولار، أمام الجنيه، الجمعة 25 أكتوبر، في البنوك الحكومية والخاصة، مسجلة أقل سعر بها منذ التعويم.

وحققت العملة الخضراء، انخفاضا قياسيا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.07 جنيها للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية، الجمعة، في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بـ16,07 جنيها، فيما جاء أقل سعر للبيع في البنك التجارى الدولي CIB بـ 16٫18 جنيها.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الجنيه، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٠٧٣٢ جم شراء

١٦٫٢٠٢ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫١٥ جم شراء

١٦٫٢٤ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫١٤ جم شراء

١٦٫٢٤ جم بيع

بنك عودة

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

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بنك مصر

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫١ جم شراء

١٦٫٢ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٠٩ جم شراء

١٦٫١٩ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٠٨ جم شراء

١٦٫١٨ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٠٨ جم شراء

١٦٫١٨ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٠٨ جم شراء

١٦٫١٨ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٠٨ جم شراء

١٦٫١٨ جم بيع

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غداً في 4 محافظات.. وتفاصيل طقس السبت

قرر محافظو الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة تعطيل الدراسة يوم غد السبت في المدارس والجامعات.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن محافظو الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة قد أصدروا قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها هذه الأقاليم.

تفاصيل طقس السبت

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس يوم غد السبت، الموافق 26 أكتوبر، معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهره وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

مجلس الوزراء يناشد ويحذر

وناشد مجلس الوزراء المواطنين بالتزام المنازل الجُمعة إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وذكر المجلس أن تحذيره جاء في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الأجوية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها الجمعة، لافتًا إلى أنه المتوقع تزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

كما دعا المجلس إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وطالب مجلس الوزراء، المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

كما كلف مجلس الوزراء المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت.

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