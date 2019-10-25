الشرطة النيجيرية تنقذ 108 أشخاص من اصلاحية اسلامية









اسماء السيد - لاغوس: ذكرت الشرطة الجمعة أنه أفرج عن 108 أشخاص كانوا معتقلين في إصلاحية إسلامية في ولاية كوارا (وسط) في سلسلة مداهمات طالت هذه المراكز.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية أوكنسانمي أياجا لفرانس برس "تحرك رجالنا استنادا إلى تقارير استخباراتية وأنقذوا 108 من المحتجزين من المركز الخميس".

وبين المفرج عنهم خلال العملية التي نفذت في إيلورين العاصمة الإقليمية، 103 ذكور وخمس إناث تراوح أعمارهم بين 6 و45 عاما.

وقال "من الواضح أنهم كانوا محتجزين في شروط غير صحية. ظهر عليهم المرض وعلامات سوء التغذية".

بحسب التحقيق الأولي كان بعض المحتجزين نقلوا إلى المركز من قبل أهاليهم قبل خمس سنوات لإصلاحهم وتعلم القرآن.

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وأضاف "لقد أوقفنا المسؤول عن المركز وعددا من أولاده الذين كانوا يعلمون في المركز وهم يساعدوننا في التحقيق".

وهي سادس مداهمة من هذا النوع في نيجيريا في أقل من شهر.

وفي حالات عديدة أكد ضحايا هذه المراكز أنه تم تقييدهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم جنسيًا.

والأربعاء أفرج عن 15 شخصا في مركز مماثل غير رسمي يقع في شقة سكنية في ولاية أداماوا (شمال شرق).

وفي 19 من الجاري أنقذت شرطة كادونا (شمال) 147 شخصا من مدرسة داخلية إسلامية بعد أسبوعين على الإفراج عن أكثر من 300 طالب في إصلاحية في المنطقة نفسها.

