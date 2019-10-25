قرر البيت الأبيض إلغاء الاشتراك في صحف تهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية وقف الاشتراك لجميع الهيئات الحكومية في صحيفتي «واشنطن بوست- نيويورك تايمز».
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان لها، أن تلك الخطوة ستؤدي إلى توفير في المصروفات، قائلة إن «عدم تجديد الاشتراكات في كل الوكالات الاتحادية سيمثّل خفضًا كبيرًا في التكاليف لصالح دافعي الضرائب».
وانتقد الرئيس الأمريكي منذ أيام، صحيفة «نيويورك تايمز»، معلنًا أنه لا يرغب في تلقي هذه الصحيفة، قائلًا -عبر شبكة فوكس نيوز-: «لا نرغب فيها بالبيت الأبيض.. وسننهي على الأرجح الاشتراك فيها وفي واشنطن بوست»، موضحًا أن هاتين الصحيفتين «كاذبتين».
وأوضحت تقارير إعلامية، أن صحيفتي «واشنطن بوست ونيويورك تايمز» لم تصلا بالفعل إلى البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعاقب «صحفًا معادية».. أوقف اشتراكات حكومية في واشنطن بوست ونيويورك تايمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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