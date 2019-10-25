شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى يساهم فى تطوير القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بالمنتدى الاقتصادي الافريقي الروسي والذي حقق نجاح كبير بمشاركة رجال الأعمال الافارقة والروس، ولما دار خلال فعاليات المنتدي من مناقشات لموضوعات ذات أهمية تتمثل في البينة التحتية والصناعة والزراعة والصحة والطاقة.

وأضاف مهني، فى بيان للحزب، أن مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي، ساهمت في تطور الاستثمار بدور قوي وكبير، خاصة في تعميق العلاقات الدولية والاقليمية لصالح الاتحاد الافريقي، مشيرا إلي أن ذلك ظهر في مشاركة مصر الفعالة في القمم والمنتديات الكبري مثل التيكاد وقمة الصين افريقيا والدول السبع بباريس.

وأوضح أن هناك تضمين لرؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفقا لرؤية الاتحاد الافريقي 2063 للتنمية المستدامة، منوها الي ان مصر تولي أهمية كبرى لتحقيق الاجندة التنموية للاتحاد الافريقي.