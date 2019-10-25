شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فصيل موالى لأردوغان يحتجز أحد أفراد فريق دعم الإغاثة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يظهر إقدام فصائل موالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باحتجاز فتاة من فريق الدعم الاغاثي بوحدات الحماية الكردية في سوريا.

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وذكرت المعارضة التركية، عبر حسابها الشخصى على تويتر، " فيديو مروع يظهر مسلحين موالين لتركيا من فصيل "أحرار الشرقية" يحتجزون فتاة من فريق الدعم الاغاثي بوحدات الحماية الكردية في سوريا ويتوعدونها بالذبح".

وتابع حساب المعارضة التركية، فصيل "أحرار الشرقية" أكثر فصيل مقرب ومدعوم من قطر، وهذه معلومات موثقة وليس مجرد كلام، قبح الله وجه حكام قطر.