شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: وتدخلك غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: مصر دولة كبيرة وتدخلاتكم غير مقبولة

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