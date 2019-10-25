شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: وتدخلك غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:
مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: مصر دولة كبيرة وتدخلاتكم غير مقبولة
غدا..المحامين العرب" يعقد اجتماع مكتب دائم لرفض العدوان التركى على سوريا
تقرير يكشف تفاصيل تحول الهارب هشام عبد الله من مناهض للجماعة إلى مؤيد لها
دراسة تكشف التاريخ السرى للعلاقة بين التنظيم الدولى للإخوان وبريطانيا
حزب الوفد: أردوغان دمر الحياة السياسية والحزبية في تركيا
تعرف على مكونات المتحف القومى للحضارة في قانون الحكومة الجديد
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