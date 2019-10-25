شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": مصر فى انتظار عودة نصف مليون سائح بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قرار عودة الرحلات الجوية البريطانية لشرم الشيخ جاء بعد مجهودات مكثفة وتعاون دائم بين الجانبين.

وأكدت رمزي، أن حركة السياحة البريطانية مهمة جدا بالنسبة لمصر حيث وصل عدد السياح البريطانيين العام الماضي نحو نصف مليون سائح.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالوفد، أن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر وحالة الاستقرار السياسي هما الأسباب الرئيسية في اتخاذ بريطانيا قرار استئناف الرحلات إلى مصر ، مشيرة الى أن أن بريطانيا علقت رحلاتها إلى مصر في 21 يوليو الماضي، وسط تخوفات أمنية، الا ان الايام أثبتت قدرة الحكومة المصرية على تامين البلاد .