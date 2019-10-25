فيديو.. "إكسترا نيوز": نشطاء يسخرون من "لمبى قنوات الاخوان الإرهابية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لنشطاء يسخرون من الإخوانى عماد البحيرى ، الذى يقدم أحد البرامج على قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، حيث وصفه نشطاء السوشيال ميديا بأنه لمبى قنوات الإخوان.
وتضمن الفيديو، تصريحات عماد البحيرى، وهو يتحدث بطريقة تظهر حالة الارتباك الشديدة التى يعيشها الإخوانى ، واستخدامه لمصطلحات بلطجة مثل المطواه .
وتضمن الفيديو ، أيضا لقطات من فيلم "غبى منه فيه"، وفيلم "وش إجرام"، ومسرحية مدرسة المشاغبين" للسخرية من تصريحات عماد البحيرى .
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