شكرا لقرائتكم خبر عن ادعم نقابتك بـ"المحامين" تطالب بوضع شروط جديده لتجديد الاشتراك السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين ،قرار مجلس إدارة نقابة المحامين فيما يتعلق بتجديد 2020 لحاملى عضوية 2019 بلا شروط.

وأضافت الحملة ، أن المحامين المشتغلين تحملوا أعباء التنقيه بصدر رحب ايماناً بالهدف العام لصالح المهنة والمحامين وواجهوا حرب شرسه من غير المشتغلين وجماعات الاسلام السياسي التي تدعمهم كونهم كانت اكبر كتله انتخابيه يعتمدون عليها ،متابعا :" والمعلوم أن الكثير قد تسربوا من الشروط الموضوعة ببعض المجاملات وحصلوا على تجديد عضوية 2018 وبالتالى 2019 دون وجه حق وقد أصيبوا بخيبة امل من مساواتهم بهؤلاء وهو مادفعهم الى التشكيك فى نوايا وأهداف المشروع بالأساس ".

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وطالبت الحملة ، بالغاء هذا القرار والعوده لوضع شروط جديده للتجديد لحرمان من تسربوا من غير المشتغلين الي جداول المشتغلين للحفاظ علي المكاسب التي حدثت من عملية التنقيه وابعاد غير المشتغلين الذين يستهلكون موارد النقابه لصالحهم .

وذكرت حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين ، أن التنقيه أهم مشروع قامت به النقابه تم بذل الكثير من الأموال والوقت لتنفيذه الا أن سماسرة التجديد يسترزقون من خلال التجديدات ،وأصبح لهم الكلمه العليا والقول الفصل في اتخاذ النقابه مثل هذا القرار الذي بلاشك يؤثر من فحوي قرار التنقيه ويقلل منه ويجعله بلاقيمه تذكر ".