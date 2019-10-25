مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار.
وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع "سيد البرقي" 20 سنة، من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، عقب ملامسته عامود كهرباء أثناء هطول الأمطار.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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