بعد التعليم والجامعة.. تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تأجيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية غدًا السبت لسوء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع الشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بكفرالشيخ، على أن تستأنف الأحد المقبل، حرصًا على سلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال عقد محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا لإدارة الأزمة حال حدوث سيول محتملة جراء تعرض محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السئ، والأمطار الغزيرة والمستمرة حتى صباح الأحد المقبل، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد.

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وذكر بيان محافظة كفرالشيخ، أن هناك انتشار لفرق الحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتدخل السريع والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها أنحاء محافظة كفرالشيخ.

وكلّف المحافظ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وقال المحافظ إن هناك خط ساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة "واتس آب" على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ "كفرالشيخ نيوز".