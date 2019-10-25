لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إيقاف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بالبرلس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة والبلاد.
وكلّف المحافظ، العميد يسري الدسوقي، مدير عام ميناء البرلس البحري، بمتاعبة حركة استقبال مراكب الصيد في الميناء.
وناشد المحافظ الصيادين بتجنب رحلات الصيد بالبحر المتوسط، لحين تحسن الأحوال الجوية حرصًا على سلامتهم.
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