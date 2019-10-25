ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، على حريق في شقة بالطابق الأول علوي، بشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي الجامعة، نتيجة ماس كهربائي.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة حي الجامعة.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، بقيادة العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل شقة ملك "ناصر أحمد الكناني" ما أدى إلى احتراق بعض الأجهزة.

وبسؤال مالك الشقة أرجع سبب الحريق، إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في التهام بعض محتويات الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.