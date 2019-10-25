غدًا.. تعطيل الدراسة في جامعة كفرالشيخ بسبب سوء حالة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة غدًا السبت في كليات الجامعة، بسبب سوء حالة الطقس التي تمر بها المحافظة.

وقال رئيس الجامعة في بيان اليوم الجمعة، إن قرار تعطيل الدراسة، جاء وفق البيان الصحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بخصوص الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة، وبعد التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء مهندس إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ.