مصدر في محافظة مطروح يوضح حقيقة فيديو إعصار العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد البدري:

قال مصدر مسؤول في محافظة مطروح، إن الفيديو المتداول، بين مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، حول تعرض سواحل مدينة العلمين إلى إعصار، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مناطق متفرقة في المحافظة، تعرضت لهطول أمطار غزيرة إلا أن الأمر لم يرتق لإعصار، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي وصولًا إلى منطقة سيدي عبدالرحمن ومدينة الحمام، تعرض بالفعل إلى أمطار شديدة مصحوبة بغيوم ورياح، لافتًا إلى أن الأوضاع حاليًا مستقرة.

وأشار المصدر إلى عدم تأثر المدارس على مستوى المحافظة، بموجة الطقس السيئ، في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة حالة الطوارئ، لمتابعة جميع مجالس المدن للأمطار وشكاوى المواطنين بشأنها.

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وأعلن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن مصر لا تشهد "إعصارًا"، بل منخفض جوي بالبحر المتوسط، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية، بدأت اليوم وتستمر إلى غدٍ السبت.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما نشره رواد مواقع التواصل بشأن تلاحظ ما يُشبه الأدخنة في السماء، يمثل مركز دوران المنخفض الجوي المتواجد على سطح، فهو منخفض جوي متعمق قوي، متصل بالسحاب في السماء، وليس إعصارًا.

وواصل: "الفيديو المتداول ليس إعصار، فالإعصار مدمر.. لو كان إعصار محدش يقدر يصوره ولا يقف جنبه"، مشددًا على أن هذا المنخفض لن يرتق إلى درجة الإعصار.