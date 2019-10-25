موجة صقيع وأمطار غزيرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

استمر هطول الأمطار الكثيف اليوم الجمعة، على جميع مراكز ومدن محافظة الدقهلية، صاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وغطت مياه الأمطار شوارع مراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة، خاصة ميت غمر، والمنصورة، وطلخا، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من المراكز في التحرك بسيارات الكسح وماكينات شفط المياه، للسيطرة على الموقف.

وتأتي موجة الطقس السيئ بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض الدقهلية والسواحل الشمالية والدلتا لتغير مناخي حاد وعنيف، بسبب منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط.