سلطنة عُمان توقع مذكرة للتعاون الزراعي والسمكي مع نيوزيلندا

وقعت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الأولية بنيوزيلندا، تتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي. وقع الاتفاقية من جانب السلطنة الدكتور حمد بن Advertisements سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب حكومة نيوزيلندا جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا المعتمد لدى السلطنة. سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب حكومة نيوزيلندا جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا المعتمد لدى السلطنة. تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين السلطنة ونيوزيلندا ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي، حيث تهدف الاتفاقية الى تشجيع التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.حضر الاتفاقية الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة. ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي، حيث تهدف الاتفاقية الى تشجيع التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.حضر الاتفاقية الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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