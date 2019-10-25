7 معلومات عن إعصار مصر

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عدة معلومات عن الإعصار «ميديكين» الذى يقترب من السواحل المصرية، ويتوقع وصوله خلال ساعات.

ويمكن حصر تلك المعلومات فى الآتى:

1ـ وصفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا هذا الإعصار المدارى بـالنادر الذى يضرب الحد الشرقى للبحر المتوسط.

2ـ توقعت ناسا أن يضرب هذا الإعصار مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن.

Advertisements

3ـ يصاحب الإعصار عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل

إلى حد الفيضانات فى المناطق الساحلية، وهو أمرنادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

4ـ يمتد الإعصارعلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط ​، وقد التقطت صور للإعصار، بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب

غربي قبرص اعتبارًا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

5ـ يتميز الإعصار ميديكين بالسمات الاستوائية وغير الاستوائية، مع إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط،

6ـ ذكرت ناسا أن غرابة هذا الإعصار تكمن فى أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الإعاصير المدارية.

7ـ يتوقع نظام «GFS» الأمريكى أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 - 50 ميلا فى الساعة، وسيكون قويًا فى أقصى شرق مصر.