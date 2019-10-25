أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أجهزة الأمن ألقت القبض في مدينة اسطنبول على ابنة شقيق الداعية المعارض فتح الله غولن، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن الاعتقال جاء أثناء عملية روتينية، إذ أوقفت دوريةللشرطة سيارة في منطقة يني محلة، وطلبت من ركابها إبراز هوياتهم الشخصية.
وقالت المصادر إن الشرطة أوقفت امرأة من ركاب السيارة عندما قدمت وثائق مزورة، ليتبين لاحقا أنها زينب غولن، ابنة صالح غولنشقيق فتح الله غولن.
وأكدت النيابة العامة في اسطنبول أنها سبق أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق ابنة شقيق غولن بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وذلك ضمن إطار التحقيقات الجارية في أنشطة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة الذي تعتبره حكومة أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. القبض على ابنة شقيق غولن بتهمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.