واشنطن بوست: إعصار غير عادي ونادر يقترب من مصر

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ماينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقةبفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.
وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".
وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المواطنين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.
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