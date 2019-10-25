نصرالله يرفض مطالب المتظاهرين

حذر الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصرالله من أن أي فراغ في السلطة سيؤدي إلى الانهيار، رداً على تمسّك مئات آلاف اللبنانيين الذين يحتشدون في الساحات والشوارع منذ أكثر من أسبوع بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها، وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي لم يشهد لبنان له مثيلاً على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين. وكسر المتظاهرون "محرمات" عبر التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب الله وتوجيه انتقادات للحزب ولأمينه العام.

وفي كلمة تلفزيونية، قال نصرالله "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة"، رافضاً بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان، ويشارك حزب الله، أحد أكثر اللاعبين السياسيين نفوذاً في البلاد والوحيد الذي يمتلك ترسانة سلاح إلى جانب القوى الأمنية الشرعية، في الحكومة بثلاثة وزراء، لكنه جزء من الأغلبية الحكومية التي تضم وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.

تدافع وتضارب

وكان وسط بيروت حيث يعتصم عشرات آلاف اللبنانيين لليوم التاسع على التوالي شهد توتراً بعد الظهر تطوّر إلى تضارب بالأيدي بين مجموعة مؤيدة لحزب الله اعترضت على تصنيف نصرالله ضمن الطبقة السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون برحيلها، وحصلت مواجهة في ساحة رياض الصلح، إثر إقدام مجموعة مؤيدة للحزب على نصب خيمة في وسط الساحة وإطلاق هتافات مؤيدة لنصرالله، بينها "كلن يعني كلن والسيد أشرف منّن"، فرد متظاهرون مناهضون للسلطة بإطلاق هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"كلن يعني كلن". وتوترت الأجواء بين الطرفين، وتطورت إلى تدافع وتضارب.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب بحزم للفصل بين الطرفين، وتمكنت من تفريقهم، بعد تجدد الإشكال مرات عدة أوقعت عدداً من الجرحى.

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الأحزاب تحاول اختراق التظاهرات

على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ترحيب مناصري مليشيا حزب الله بكلام أمينه، رد آخرون من مؤيدي الحراك الشعبي بانتقادات رافضين "التخوين"، ومؤكدين "الثورة مستمرة"، ويرى فارس الحلبي، وهو ناشط وباحث في منظمة غير حكومية، أن "الأحزاب اللبنانية تحاول اختراق التظاهرات والضغط عليها أو شرذمتها ولا يقتصر الأمر على حزب الله فحسب"، لافتاً إلى أن الأخير "يستعمل حجة شتم نصرالله لافتعال بعض المشاكل مع المتظاهرين أو الضغط عليهم"، وطالبت مديرة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان السلطات بـ"ضمان حماية المتظاهرين السلميين وقدرتهم على ممارسة حقهم في حرية التجمع بدون خوف من التعرض لمضايقات، أو لاعتداءات من مناصرين لأحزاب سياسية معارضة لهذه الاحتجاجات".

التحدي الأساسي

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المتظاهرين إلى اختيار ممثلين عنهم ليلتقي معهم في "حوار بناء". كما أبدى انفتاحه على "إعادة النظر في الواقع الحكومي"، لكن خطابه لم يلق آذاناً صاغية في الشارع.