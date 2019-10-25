إطلاق سراح رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف لأسباب صحية

أطلق القضاء الباكستاني، اليوم الجمعة، سراح رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بكفالة لأسباب صحية، وفق ما أعلنت مصادر قضائية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على نقل شريف (69 عاما) إلى المستشفى من زنزانته حيث كان يقضي عقوبة بالسجن سبعة أعوام في مدينة لاهور في شرق البلاد.

وتعرض شريف إلى انخفاض في مستوى كريات الدم إلى درجات خطيرة.

وقررت المحكمة العليا في لاهور إخلاء سبيله مقابل كفالة بعشرة ملايين روبية (57,500 يورو) لأسباب صحية و"لفترة غير محددة"، وفق ما قال موظف في المحكمة.

وصدر القرار بعد تأكيد الأطباء أنّ شريف يعاني من مرض في الدم يستدعي علاجاً فورياً، وفق مصدر من داخل المحكمة.

ومن غير المعروف بعد مدى خطورة صحة شريف والمكان الذي يعالج فيه.

كانت المحكمة الباكستانية العليا عزلت نواز شريف، الذي شغل منصب رئيس وزراء بلاده ثلاث مرات، عام 2017 بسبب تهم فساد. وحكم عليه، بعد ذلك، بالسجن 10 سنوات لحيازته ممتلكات غير منقولة في المملكة المتحدة.

وأفرج عنه في سبتمبر 2018 بانتظار قرار محكمة الاستئناف، ثم أوقف مجدداً في نهاية ديسمبر إثر تلقيه حكماً ثانياً بالسجن سبع سنوات.

وقال رئيس الوزراء عمران خان، أمس الخميس، إنّه يتوجه ب"دعاءات صادقة" لسلفه برغم "الخلافات السياسية"، مضيفاً أنّه أمر بتقديم "أفضل رعاية وعلاج" لشريف.

كان خان ركز حملته الانتخابية العام الماضي على برنامج لمحاربة الفساد، وكان يشير إلى شريف بشكل متكرر.