تقرير لوكالة أسوشيتد برس يكشف تفاصيل ونشاط أول كنيس يهودي في دبي

كشفت وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأميركية اليوم عن الكنيس اليهودي السري الموجود بمدينة دبي الإماراتية ونشاطه لفائدة اليهود الموجودين في البلاد، وأضافت الوكالة أنه أول كنيس يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقود.

وأعدت الوكالة الأميركية تقريرا عن الكنيس الذي قالت إن مراسلها وافق على عدم نشر أي صور عنه، أو وصف مكانه قبل أن يقوم بزيارته، وأشارت إلى أن الكنيس يقع في فيلا غير مكشوفة وسط المنازل بأحد الأحياء الراقية في دبي.



وعن حياة اليهود في الإمارات، قالت أسوشيتد برس إنها تدور الآن داخل فيلا في دبي حيث يجتمع مجموعة منتقاة من الزائرين لأداء الصلوات الأسبوعية والاحتفال بالأعياد.



كما قدمت الوكالة بعض التفاصيل عن الكنيس من الداخل، وقالت إن غرفة الجلوس تعد مكان العبادة الرئيسي الذي يُقرأ فيه سفر التوراة وتؤدى فيه الصلوات، وفي الطابق العلوي للكنيس توجد غرف للمبيت للزائرين الذين يحتفلون بيوم السبت.



وذكرت الوكالة أيضا أن "الجالية اليهودية في الإمارات نصبت خيمة مؤقتة في الفناء الخلفي للكنيس للاحتفال بعيد السوكوت اليهودي الذي يستمر سبعة أيام"، وهو عيد يحيي ذكرى الخيم التي عاش فيها بنو إسرائيل إبان فترة التيه في شبه جزيرة سيناء طيلة أربعين سنة عقب خروجهم من مصر.

ونقلت الوكالة عمن وصفته برئيس الجالية اليهودية في الإمارات روس كريل قوله "وجدنا ببطء مكاننا في البيئة الإماراتية"، مضيفا أن ذلك يعكس تفاؤلنا بشأن مستقبل الإمارات "كمكان لنا للتواصل والمساهمة والازدهار".



ويقول كريل إنه يمتنع حتى الآن عن ارتداء الكيباه (غطاء الرأس اليهودي) في الطرقات، غير أن صرح بأن رؤيتهم المستقبلية هي أن تكون الإمارات مكانا تزدهر فيه حياة اليهود.



واعتبرت الوكالة أن "الموافقة الإماراتية غير المعلنة على وجود هذا الكنيس هي بمثابة إعادة ميلاد بطيء للمجتمع اليهودي في الخليج، والذي تم استئصاله على مر العقود بعد قيام إسرائيل".



ولفتت وكالة الأنباء الأميركية في تقريرها إلى مساعي حكام الإمارات إلى تعزيز مجتمعهم عبر استضافة فعاليات التعايش بين الأديان والتعهد ببناء مجمع ضخم متعدد الأديان يضم كنيسا، في إطار جهودها لتلميع صورة بلدهم أمام الغرب. وقالت أيضا إن تلك المساعي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية تحسنا بسبب العداء المشترك لإيران.



وتطرقت الوكالة إلى تاريخ تأسيس الإمارات وعلاقاتها بإسرائيل، قائلة إنه رغم عدم اعتراف أبو ظبي رسميا بإسرائيل، فإن المسؤولين الإماراتيين سمحوا لنظرائهم الإسرائيليين بزيارة الإمارات وعزف النشيد الإسرائيلي بعد فوز رياضي بميدالية ذهبية في مسابقة للجودو بالعاصمة أبو ظبي قبل عام.



المصدر : أسوشيتد برس,وكالة الأناضول



