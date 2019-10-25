كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سادك" تكرر دعوتها لرفع العقوبات الغربية عن زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كررت مجموعة التنمية للجنوب الافريقى (سادك) اليوم الجمعة، دعوتها لإزالة جميع أشكال العقوبات التى فرضها الغرب على زيمبابوى؛ لتمهيد الطريق للتحول الاجتماعى الاقتصادى والتنمية الاقتصادية للبلاد.

قال الأمين التنفيذي لـ"مجموعة التنمية للجنوب الافريقى ستيرجومينا لورانس تاكس" في بيان لها، إن إلغاء العقوبات سيفيد الزيمبابويين ومنطقة سادك، بالإضافة إلى تعزيز تعاون سادك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت الضريبة في اليوم الذي عقدت فيه زيمبابوي وسادك معا فعاليات وأنشطة مشتركة، "إن منطقة سادك تشعر بقلق عميق إزاء العقوبات السائدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية زيمبابوي، وتدرك تأثير هذه العقوبات".

كما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على زيمبابوي في عامي 2002 و2003 على التوالي بعد أن استعادت هراري أراضيها من أقلية المزارعين البيض لإعادة توزيعها على السود الذين لا يملكون أرضًا.

وأتهم الغرب هراري، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء برنامج إصلاح الأراضي، وهي التهمة التي أنكرها هراري مرارًا وتكرارًا.

واعترافًا بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي للعقوبات على زيمبابوي، خصصت سادك، في قمتها التاسعة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في تنزانيا في أغسطس الماضي، يوم 25 أكتوبر يومًا للدول الأعضاء للتضامن مع زيمبابوي والتحدث مع صوت واحد في الدعوة إلى الرفع الفوري للعقوبات.

وقالت الضرائب، إن العقوبات أثبتت أنها تؤثر بشكل مباشر على كيانات تتجاوز ما يسمى بالأفراد المستهدفين، وأن لها تأثيرًا سلبيًا على مصداقية زيمبابوي وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد وشعب زيمبابوي.

وقالت الضرائب "العقوبات السائدة على زيمبابوي، بما في ذلك القيود غير المشروعة على التمويل متعدد الأطراف والمعاملات التجارية مع الشركات الأمريكية، أثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في زيمبابوي وتمثل عقبات أمام الابتكار والاستثمار والنمو".

وقالت إن العقوبات المستمرة ستعني استمرار عدم القدرة على الوصول إلى التمويل المتعدد الأطراف، وبالتالي لا توجد احتمالات للإنعاش الاقتصادي في زيمبابوي.

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وأضافت "بدلًا من ذلك، سيستمر الاقتصاد في مواجهة الدين العام والتضخم والبطالة والاستثمار الأجنبي المباشر المنخفض والإمداد المحدود بالسلع والخدمات، مع تأثيرات سلبية ومدمرة على حياة الزيمبابويين العاديين."

وقالت إن العقوبات تؤثر على منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بعدة طرق، بما في ذلك حقيقة أن انهيار الاقتصاد الزيمبابوي، مضيفا عبئا على الخدمات الاجتماعية للبلدان المجاورة بسبب الهجرة الجماعية.

وقد أدى الافتقار إلى الدعم المالي لتطوير الهياكل الأساسية إلى تدهور شبكات السكك الحديدية والطرق الحرجة في زمبابوي، التي كانت تستخدمها تقليديًا البلدان المجاورة كشبكات عبور لدعم التجارة الإقليمية.

وأشارت "تاكس"، إلى أن أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي مثل التقارب الاقتصادي الكلي للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي قد تأخرت لأن زمبابوي فشلت في تحقيق بعض أهدافها بسبب الآثار الضارة للعقوبات.

وقلصت العقوبات من قدرة زيمبابوي على المشاركة في البرامج الإقليمية التي يدعمها الشركاء الدوليون المتعاونون، مما أثر سلبًا على أجندة التنمية والتكامل الخاصة بـ سادك.

كما أسفرت العقوبات عن ضعف أداء القطاع الزراعي، نتيجة لغياب التمويل المستمر للتكنولوجيات الزراعية، من بين أمور أخرى، مما يشكل تهديدات للأمن الغذائي والتغذوي الإقليمي لأن زمبابوي كانت تعتبر سلة خبز في المنطقة، وقال الضرائب.

وقالت بصرف النظر عن المصطلحات المستخدمة لتحديد العقوبات، فإن كيانات التمويل والاستثمار الدولية تتخذ نهجا وقائيا، وتقيّد عن غير قصد تمديد الدعم المالي لزمبابوي، والاستثمار عبر القطاعات الاقتصادية.

وقالت إن هذا مخالف للحجة القائلة إن العقوبات تستهدف الأفراد ولا تؤثر على الزيمبابويين العاديين والمنطقة.