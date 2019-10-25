كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: إخلاء سبيل نواز شريف لأسباب صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة باكستانية، إخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، اليوم الجمعة، بكفالة لأسباب صحية، وفق ما أعلنت مصادر قضائية، وذلك بعد 3 أيام على نقله إلى المستشفى من زنزانته حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 7 أعوام.

ويقضي شريف (69 عاماً) الذي تعرّض إلى انخفاض في مستوى كريات الدم إلى درجات خطيرة، فترة السجن في مدينة لاهور في شرق البلاد. وقررت المحكمة العليا في لاهور إخلاء سبيله مقابل كفالة بعشرة ملايين روبية (57,500 يورو) لأسباب صحية و"لفترة غير محددة"، وفق ما قال لفرانس برس موظف في المحكمة. وصدر القرار بعد تأكيد الأطباء أنّ شريف يعاني من مرض بالدم يستدعي علاجاً فورياً، وفق مصدر من داخل المحكمة. ومن غير المعروف بعد مدى خطورة صحة شريف والمكان الذي يعالج فيه. وكانت المحكمة الباكستانية العليا عزلت نواز شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء بلاده 3 مرات، عام 2017 بسبب تهم فساد.وحكم عليه بعد ذلك بالسجن 10 سنوات لحيازته ممتلكات غير منقولة في المملكة المتحدة. وأفرج عنه في سبتمبر 2018 بانتظار قرار محكمة الاستئناف، ثم أوقف مجدداً في نهاية ديسمبر، إثر تلقيه حكماً ثانياً بالسجن سبع سنوات. وقال رئيس الوزراء عمران خان أمس الخميس إنّه يتوجه ب"دعاءات صادقة" لسلفه برغم "الخلافات السياسية"، مضيفاً أنّه أمر بتقديم "أفضل رعاية وعلاج" لشريف. وكان خان ركز حملته الانتخابية العام الماضي على برنامج لمحاربة الفساد، وكان يشير إلى شريف بشكل متكرر. Advertisements

ويذكر أن كتب الطبيب عدنان خان، على موقع تويتر، أن عدد الصفائح الدموية عند شريف، انخفض بصورة حادة ما استدعى نقله للمستشفى على الفور.

وسارع حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز، لمطالبة السلطات بالسماح له بالعلاج الطبي في لاهور. ونُقل إلى مستشفى المدينة الواقعة بشرق البلاد تحت إجراءات أمنية مشددة.

وحذر شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي لحزبه، الحكومة من تجاهل علاج شقيقه، وحمل رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية عن سلامته.

وقالت المتحدثة باسم الحزب مريم أورنغزيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن "نواز شريف لا يزال في المستشفى، أين يعمل فريق من الأطباء على تقييم حالته".

تجدر الإشارة إلى أن شريف مريض بالسكري والقلب.