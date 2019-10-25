جونسون: لا يزال من الممكن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لايزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما يتناقض مع ما قاله وزراء بارزون أنه من المتأخر للغاية للبريكست أن يحدث الأسبوع المقبل.

وقال جونسون: "في اللحظة الراهنة يحاول الاتحاد الأوروبي أن يتوصل إلى قرار بشأن ما سوف يفعله... يجب أن نخرج في 31 أكتوبر.

لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد أن يطلب من بروكسل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "يعارض تماما "أي تمديد.

وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمدرسة بريطانية: "في اللحظة الراهنة الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان التكتل سيمنحنا تمديداً من عدمه".

وذكرت وكالة "رويترز" أن على طاولة السفراء الـ27 لدول الاتحاد الأوروبي ثمّة مسوّدة قرار بمنح المملكة المتحدة تمديداً آخر بهدف إتاحة المجال أمام النوّاب في مجلس العموم البريطاني لدراسة الاتفاق والمصادقة عليه، علماً أن دول التكتّل ليست متفقة على مدة التأجيل إذ يريد بعضها مثل إيرلندا أن تمتد حتى 31 يناير القادم، فيما تريد فرنسا تأجيلاً أقصر، ولم تعلن الدول الأخرى موقفها.

ومن المرجح أن يترك مسوّدة نص القرار تاريخ خروج بريطانيا الجديد فارغاً، لكن النصّ سيتضمّن إشارة إلى أن موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، قد يتمّ في وقت مبكّر إذا ما تمّت مصادقة النوّاب البريطانيين على الاتفاق في وقت مبكّر.

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"وبالتالي، يجب أن يتم الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الانتهاء من إجراءات التصديق (في البرلمان البريطاني)، أو في (التاريخ الذي سيتم اعتماده) ، أيهما أقرب"، وذلك وفق ما ورد في نص المسودّة.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه بموجب الاحتمال الأول لتاريخ الإنسحاب، ستغادر بريطانيا في الحادي والثلاثين من شهريناير القادم، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة المقرر حالياً، أما الاحتمال الثاني، فيشمل تاريخاً محدداً آخر لموعد مغادرة بريطانيا.

لكن المسؤول الأوروبي الذي رفض الكشف عن هويته، قال: من غير الواضح ما إذا سيكون متاحاً أمام سفراء دول التكتّل اتّخاذ قرار بشأن المسوّدة المذكورة، مضيفاً: "قد يرغب البعض منهم انتظار (معرفة) نتيجة اقتراح الانتخابات المبكرة".

وكان جونسون دعا أمس الخميس الى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر، الأمر الذي لا يزال يحتاج لموافقة المعارضة العمالية، وقال لهيئة بي بي سي إنه اذا كان النواب "يريدون المزيد من الوقت لدراسة" القانون المتعلق باتفاق بريكست المبرم مع بروكسل "فيمكنهم الحصول على ذلك لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر".