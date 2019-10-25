كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يكشف سبب تأجيل الانتخابات البريطانية قرار صفقة "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على طلب لندن بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد موعدًا جديدًا للمغادرة، مما أعطى البرلمان البريطاني المنقسم وقتًا لاتخاذ قرار بشأن دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي بعد اجتماع سفراء الدول السبعة والعشرين التي بقيت سوية في الكتلة: "كان هناك اتفاق كامل على الحاجة إلى التمديد" لمناقشة تأجيل خروج بريطانيا قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر.

وقال الشخص "سيستمر العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع" وسيجتمع المبعوثون مرة أخرى في بروكسل يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وبعد يوم من الاعتراف بأنه لن يفي بالموعد النهائي المحدد له في 31 أكتوبر، قال جونسون إن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن التمديد لكن بريطانيا "يجب أن تغادر في 31 أكتوبر".

وقال "بالطبع لا يزال 31 أكتوبر ممكنًا - يمكن أن نغادر في 31 أكتوبر - لسوء الحظ، يعتمد الأمر على ما يقوله الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أنه إذا أحبط المعارضون محاولته لإجراء انتخابات في 12 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي، الذين التقوا لمدة ساعتين، طول التأخير الثالث لبريكسيت، لكن الدبلوماسيين قرروا التأجيل للسماح للأحداث السياسية باللعب في لندن.

وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا ضغطت على الـ 26 الآخرين للانتظار وفضلت فترة راحة حتى 15 نوفمبر أو 30 نوفمبر فقط للضغط على مجلس العموم للموافقة على صفقة جونسون أو مواجهة خروج بريطانيا غير المنضبط.

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و أضاف إن فرنسا واجهت مشكلة في ذلك وأرادت الانتظار حتى يوم الاثنين الثلاثاء المعرفة ما يحدث في لندن، سنعود إلى هذا النقاش بعد نهاية الأسبوع. وهذه المرة ستستخدم في المشاورات السياسية ".

وقال دبلوماسي فرنسي إن الـ27 وافقوا على منح تأخير من حيث المبدأ، وعلى عكس ذلك من قبل، للقيام بذلك دون عقد قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي - في إشارة إلى مدى ضجر الاتحاد الأوروبي من ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى المدى الطويل، سنجد اتفاقًا مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف الشخص أن العمل للتوصل إلى توافق في الآراء يستغرق بعض الوقت لكنه يمضي قدمًا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نجح سابقًا في التأثير على قرارات تمديد الكتلة بشكل كبير، مما يعني أن خيارات التأخير لا تزال تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر - إلى 31 يناير 2020 - بطلب من جونسون، أو حتى إذا كان من الواضح أن بريطانيا توجهت إلى انتخابات مبكرة.

ولا يمكن منح أي تأخير بالإجماع وقد يستغرق ما لا يقل عن 60 ساعة قبل أن تنهار بريطانيا.

