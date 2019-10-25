كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنتاجون": واشنطن تعزز وجود القوات بالقرب من حقول النفط السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا من خلال "قوات آلية" لمنع مقاتلي داعش من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداته، وهو أحدث تطور في سياسة الرئيس دونالد ترامب المربكة بشأن سوريا.

وكان ترامب يخفف من خططه للانسحاب من سوريا بعد رد فعل عنيف من الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الرئيسيين، الذين يقولون إنه مكّن التوغل التركي الذي هدد منذ فترة طويلة ضد القوات الكردية في سوريا والتي كانت الحليفة لأميركا في المعركة ضد داعش.

وقال وزير الدفاع مارك إسبير للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، يستخدمنا الآن بعض الإجراءات... لتعزيز موقفنا في دير الزور، لضمان قدرتنا على منع داعش من الوصول إلى الحقول النفطية..

وقال اسبير "نحن نعزز هذا الموقف، وسوف تشمل بعض القوى الميكانيكية"، القوات الآلية تشمل عادة الدبابات وغيرها من الأصول العسكرية.

ولم يوضح عدد القوات الموجودة حاليا في المنطقة أو عدد القوات الإضافية التي سيتم إرسالها.

كما يجب الدفاع عن أي تواجد عسكري أمريكي كبير على الأرض بشكل صحيح من أي هجوم محتمل، خاصة في المناطق الغنية بالنفط في سوريا والتي يمكن أن تصبح أهدافًا ليس فقط لمقاتلي داعش ولكن من المحتمل أن تكون مدعومة من روسيا أو مدعومة من إيران تعمل في البلاد..

وإن الفراغ الذي خلفه انسحاب ترامب الجزئي قد أوجد انفتاحًا استغلهت روسيا من خلال نقل القوات إلى المنطقة، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن القوات المدعومة من إيران في سوريا قد تستفيد من الفوضى.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن حوالي 300 من رجال الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو أوقف التوغل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

ووسط مخاوف من احتمال عودة تنظيم داعش، قال ترامب يوم الأربعاء الماضي إن عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية سيبقى في منطقة سوريا "حيث لديهم النفط"، في إشارة إلى حقول النفط في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

وفي يوم الخميس الماضي، قال ترامب على موقع تويتر أن "النفط مضمون" وأن "جنودنا غادروا وتركوا سوريا إلى أماكن أخرى".

وقال إسبر إن نظيره التركي أخبره أن أنقرة قد استعادت حوالي 100 من مقاتلي داعش الذين يعتقد أنهم فروا من السجن في سوريا نتيجة للتوغل التركي.

والتقى إسبر مع وزير الدفاع التركي هولوسي أكار اليوم الجمعة في بروكسل خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وناقش حلفاء حلف شمال الأطلسي سوريا يوم الخميس الماضي، بما في ذلك اقتراح ألماني لقوة متعددة الأطراف لحراسة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

