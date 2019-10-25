كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله: لا نقبل بإسقاط العهد ولا باستقالة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وبلا عجز.

وأوضح نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الجمعة، أنه تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهي خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات.

وقال نصر الله: "لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك".

وأضاف نصر الله، أنه "لم تتمكن أي حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة، وبأن هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق، وبأن الحكومة مصممة لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة.