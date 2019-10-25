القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة من مباراته الخارجية أمام بيتار تل أبيب بات يام بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على ملعب "نس تسيونا"، وسط حضور المئات من المشجعين.
وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بعد مرور 22 دقيقة عن طريق لاعبه مهران راضي، ثم في الدقيقة 39 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.
وسنحت أمام لاعبي أبناء سخنين فرصا تهديفية عدة لمضاعفة النتيجة، إلا أنهم لم ينجحوا في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.
وبهذا التعادل رفع فريق أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل بيتح تيكفا يوم 4 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام ب. تل أبيب بات يام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.