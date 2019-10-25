أبناء سخنين يتعادل خارجيا أمام ب. تل أبيب بات يام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق اتحاد أبناء سخنين بنقطة من مباراته الخارجية أمام بيتار تل أبيب بات يام بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "نس تسيونا"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بعد مرور 22 دقيقة عن طريق لاعبه مهران راضي، ثم في الدقيقة 39 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

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وسنحت أمام لاعبي أبناء سخنين فرصا تهديفية عدة لمضاعفة النتيجة، إلا أنهم لم ينجحوا في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع فريق أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل بيتح تيكفا يوم 4 من الشهر الجاري.