شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال .. نداء عاجل لمساعدة آلاف الأسر المتضررة من الفيضانات في هيران والان مع التفاصيل

ما يقدر بنحو 140،000 شخص - بمن فيهم حوالي 70،000 طفل - في منطقة هيران بالصومال الذين أجبروا على الفرار من مياه الفيضانات المتصاعدة إلى المناطق المرتفعة يحتاجون بشدة إلى المياه النظيفة والغذاء والمراحيض المؤقتة والمأوى ، تحذر منظمة إنقاذ الطفولة.

يمكن أن يُجبر 300000 شخص إضافي - بما في ذلك حوالي 150،000 طفل - في بلدة بلدوين والمناطق المحيطة بها في منطقة هيران في الصومال على الانتقال خلال الأيام القادمة إذا وصل نهر شبيلي ، كما تنبأت به وكالة معلومات المياه والأراضي الصومالية ، إلى عتبة الفيضان.