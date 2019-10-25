شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال .. نداء عاجل لمساعدة آلاف الأسر المتضررة من الفيضانات في هيران والان مع التفاصيل
ما يقدر بنحو 140،000 شخص - بمن فيهم حوالي 70،000 طفل - في منطقة هيران بالصومال الذين أجبروا على الفرار من مياه الفيضانات المتصاعدة إلى المناطق المرتفعة يحتاجون بشدة إلى المياه النظيفة والغذاء والمراحيض المؤقتة والمأوى ، تحذر منظمة إنقاذ الطفولة.
يمكن أن يُجبر 300000 شخص إضافي - بما في ذلك حوالي 150،000 طفل - في بلدة بلدوين والمناطق المحيطة بها في منطقة هيران في الصومال على الانتقال خلال الأيام القادمة إذا وصل نهر شبيلي ، كما تنبأت به وكالة معلومات المياه والأراضي الصومالية ، إلى عتبة الفيضان.
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